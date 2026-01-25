Ричмонд
В США рассчитывают на следующие переговоры в Киеве или Москве

Если трёхсторонние переговоры в Абу-Даби окажутся успешными, это может открыть путь для проведения встреч в Киеве или Москве. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Life.ru

«Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы не думаем, что мы далеки от этого. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы добьёмся этого», — сказал чиновник.

А ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что Киев до сих пор не дал ответа на предложения Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня, а также не отреагировал на готовность России поднять уровень делегаций на переговорах. По его словам, «мяч на украинской стороне».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

