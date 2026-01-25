В США рассчитывают на следующие переговоры в Киеве или Москве

А ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что Киев до сих пор не дал ответа на предложения Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня, а также не отреагировал на готовность России поднять уровень делегаций на переговорах. По его словам, «мяч на украинской стороне».