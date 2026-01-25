В США рассчитывают на следующие переговоры в Киеве или Москве

«Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы не думаем, что мы далеки от этого. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы добьёмся этого», — сказал чиновник.
А ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что Киев до сих пор не дал ответа на предложения Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня, а также не отреагировал на готовность России поднять уровень делегаций на переговорах. По его словам, «мяч на украинской стороне».
