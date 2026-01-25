«Не принимают звонки»: в МИД РФ сделали заявление о состоянии отношений с США после переговоров в ОАЭ

Технические каналы связи между дипломатическими миссиями Москвы и Вашингтона функционируют без сбоев, и ситуации, когда в посольствах России и США не принимают звонки или не отвечают на сообщения, сейчас не возникает. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.