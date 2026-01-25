«Не принимают звонки»: в МИД РФ сделали заявление о состоянии отношений с США после переговоров в ОАЭ

Дипмиссии РФ и США работают ритмично.
Технические каналы связи между дипломатическими миссиями Москвы и Вашингтона функционируют без сбоев, и ситуации, когда в посольствах России и США не принимают звонки или не отвечают на сообщения, сейчас не возникает. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«У нас не бывает ситуаций, когда мы не можем, что называется, технологически достучаться друг до друга. Звонки принимаются, на email ответы даются», — передает ТАСС слова политика. Вместе с тем Рябков указал, что наличие связи не означает автоматического урегулирования проблемных вопросов.
Замминистра иностранных дел РФ также заявил, что диалог между Россией и Штатами пробуксовывает. Рябков уточнил, что речь идет о комплексе вопросов, который в рамках российско-американского диалога на протяжении определенного времени рассматривается как источник напряженности.
Ранее в Абу-Даби завершились двухдневные закрытые переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Переговоры проходили во дворце Шаты, расположенном на берегу канала, впадающего в Персидский залив. Эта встреча в закрытом режиме стала первым прямым трехсторонним контактом столь высокого уровня с момента начала СВО. Как передает «Царьград», стороны обсудили все акспеты возможного урегулирования. Подробнее — в материале URA.RU.