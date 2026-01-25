Ричмонд
США угрожает частичный шатдаун

США угрожает частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.

Источник: Freepik

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вероятность частичного шатдауна в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

Очередная волна протестов началась в субботу в Миннеаполисе, штат Миннесота, после того, как в ходе рейда против нелегалов офицер пограничного патруля застрелил мужчину, который подошел к правоохранителям с пистолетом. По данным министерства внутренней безопасности, офицер открыл огонь в целях самообороны, так как разоружить мигранта из Венесуэлы не удалось.

«Демократы заблокируют законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате огня служащего пограничного патруля в Миннеаполисе… что сильно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе», — отмечает телеканал.

Как пояснил Шумер, демократы хотят поправок в законопроект о финансировании МВБ, «чтобы справиться с бесчинствами ICE» (иммиграционной полиции), однако против этого выступают республиканцы.

Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов. Шумер заявил, что демократы в сенате проголосуют против. Республиканцам, которые удерживают 53 места, необходимы голоса по меньшей мере восьми демократов для принятия инициативы, поскольку один республиканец — Рэнд Пол будет голосовать против.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.

