Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА над двумя районами Ростовской области

Ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников над Миллеровским и Чертковским районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, обошлось без жертв. Однако в одном из районов повреждения получил частный дом и автомобиль. Семья, проживающая в доме, временно находится у соседей.
«В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет», — сообщил Юрий Слюсарь.
Глава региона добавил, что пострадавшим окажут необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь над регионами страны были уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотника. По данным ведомства, девять из них сбили над территорией Ростовской области. Также дроны уничтожались над Брянской, Краснодарской, Орловской, Белгородской и Астраханской областями.