Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА над двумя районами Ростовской области

Силы ПВО в ночь с 24 на 25 отразили очередные атаки беспилотников ВСУ на регионы России.

Источник: Комсомольская правда

Ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников над Миллеровским и Чертковским районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без жертв. Однако в одном из районов повреждения получил частный дом и автомобиль. Семья, проживающая в доме, временно находится у соседей.

«В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет», — сообщил Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что пострадавшим окажут необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь над регионами страны были уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотника. По данным ведомства, девять из них сбили над территорией Ростовской области. Также дроны уничтожались над Брянской, Краснодарской, Орловской, Белгородской и Астраханской областями.

