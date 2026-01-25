Дмитриев заявил о ненависти Бретона к свободе слова и человечеству

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал разногласия между США и Европой вокруг Гренландии. В частности, он сравнил вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля с героем боевиков Джоном Рэмбо за его жёсткую риторику в адрес президента США Дональда Трампа. Дмитриев отметил, что Европа сталкивается с «провокациями» и «антагонизмом» со стороны Трампа, а «предел достигнут». Клингбайль призывал Европу готовиться к ответным действиям.