Дмитриев заявил о ненависти Бретона к свободе слова и человечеству

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и людей. Свою оценку он высказал в социальной сети X, комментируя публикацию издания Politico об отношении экс-еврокомиссара к США.

«Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», — написал Дмитриев.

Стоит напомнить, что в декабре 2025 года США ввели визовые ограничения против Бретона и ряда других лиц, мотивируя это их причастностью к попыткам цензуры в отношении американцев. Экс-еврокомиссара считают «идейным вдохновителем» закона ЕС о цифровых услугах, направленного на усиление контроля над интернет-платформами.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал разногласия между США и Европой вокруг Гренландии. В частности, он сравнил вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля с героем боевиков Джоном Рэмбо за его жёсткую риторику в адрес президента США Дональда Трампа. Дмитриев отметил, что Европа сталкивается с «провокациями» и «антагонизмом» со стороны Трампа, а «предел достигнут». Клингбайль призывал Европу готовиться к ответным действиям.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

