Переговоры РФ и Украины могут пройти в Москве или Киеве при одном условии

Американские чиновники считают, что российско-украинские переговоры в ближайшее время могут выйти на новый уровень и пройти уже не в нейтральной стране, а в Москве или Киеве. Об этом сообщает издание Axios.
По данным издания, в Вашингтоне оценивают трехстороннюю встречу в Абу-Даби как удачную. Теперь США рассчитывают закрепить результаты на следующих раундах — и только после этого обсуждать смену площадки.
В материале отмечается, что ставка делается на работу переговорных групп. В Белом доме считают, что именно такой формат способен подготовить почву для личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ранее СМИ сообщали, что трехсторонние переговоры могут продолжиться 1 февраля.
Читайте также: На Киев впервые с 2022 года направили сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.