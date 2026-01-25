Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине

На фоне сообщений о «прогрессе» по техническим вопросам, связанным с возможным прекращением огня, именно территориальная тема стала основной точкой разногласий между сторонами. Украинские СМИ писали, что на переговорах российская сторона настаивала на выводе украинских сил с территории Донбасса, однако украинская делегация на такие условия не согласилась. При этом, по данным издания, Киев допускал обсуждение территориального вопроса, но лишь «исходя из текущей линии соприкосновения».