Губернатор озвучил цену восстановления Херсонской области после атак ВСУ: колоссальная сумма

Ранее Сальдо сообщал о гибели медиков в Херсонской области. По его словам, автомобиль скорой помощи был атакован беспилотником ВСУ на въезде в Голую Пристань. В результате взрыва машина опрокинулась, и члены бригады погибли. При этом сами медики ехали на вызов к тяжелобольному пациенту.