Губернатор озвучил цену восстановления Херсонской области после атак ВСУ: колоссальная сумма

Обстрелы со стороны ВСУ нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Его слова прозвучали в беседе с РИА Новости.
По его словам, речь идет о разрушениях в жилом фонде, на объектах инфраструктуры и в социальной сфере. Повреждены инженерные сети и другие важные объекты. Точную сумму, как отметил глава региона, пока назвать невозможно.
«Речь идет о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети», — сказал Владимир Сальдо.
Он добавил, что подсчеты продолжаются. При этом каждый новый обстрел, по его словам, увеличивает общий размер ущерба. Работы по оценке последствий ведутся постоянно.
Ранее Сальдо сообщал о гибели медиков в Херсонской области. По его словам, автомобиль скорой помощи был атакован беспилотником ВСУ на въезде в Голую Пристань. В результате взрыва машина опрокинулась, и члены бригады погибли. При этом сами медики ехали на вызов к тяжелобольному пациенту.