Российские военные восстановили линию связи на красноармейском направлении

Связисты группировки «Центр» оперативно восстановили повреждённую линию оптоволоконной связи на красноармейском направлении. Работы засняли на видео, ролик опубликовало Минобороны РФ.

«В ходе обрыва оптоволоконного кабеля поступила задача выдвинуться в район для обнаружения и устранения обрыва. Мной был выявлен разрыв оптоволоконного кабеля, где я приступил к устранению неполадок. В ходе сварочных работ сигнал был восстановлен», — рассказал связист с позывным Боцман.

В Минобороны РФ подчеркнули, что современное оборудование позволяет оперативно восстанавливать оптоволокно в полевых условиях. Это повышает эффективность системы связи при управлении войсками группировки «Центр» на красноармейском направлении.

Тем временем, в зоне проведения спецоперации группировка войск «Запад» за минувшие сутки нанесла значительный урон беспилотной авиации Вооружённых сил Украины. Уничтожены 42 тяжёлых боевых квадрокоптера и 10 беспилотников самолётного типа, а также 44 пункта управления БПЛА. Кроме того, ликвидированы 44 пункта управления беспилотной авиацией и 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
