«В ходе обрыва оптоволоконного кабеля поступила задача выдвинуться в район для обнаружения и устранения обрыва. Мной был выявлен разрыв оптоволоконного кабеля, где я приступил к устранению неполадок. В ходе сварочных работ сигнал был восстановлен», — рассказал связист с позывным Боцман.
В Минобороны РФ подчеркнули, что современное оборудование позволяет оперативно восстанавливать оптоволокно в полевых условиях. Это повышает эффективность системы связи при управлении войсками группировки «Центр» на красноармейском направлении.
Тем временем, в зоне проведения спецоперации группировка войск «Запад» за минувшие сутки нанесла значительный урон беспилотной авиации Вооружённых сил Украины. Уничтожены 42 тяжёлых боевых квадрокоптера и 10 беспилотников самолётного типа, а также 44 пункта управления БПЛА. Кроме того, ликвидированы 44 пункта управления беспилотной авиацией и 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ.
