Ричмонд
-8°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Москва и Минск обсуждают совместные оборонные проекты

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Москва и Минск вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны из-за внешних угроз безопасности Союзного государства, об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Принимая во внимание внешние угрозы безопасности Союзному государству, Россия и Беларусь вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва не исключает в будущем проведение с Минском учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Полищук напомнил, что в 2024 году подразделения белорусских вооруженных сил уже участвовали во втором этапе учений российских нестратегических ядерных сил. В его ходе отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО.

«При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем», — заявил директор департамента.

Он уточнил, что планирование маневров, а также их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран.

Совместные маневры

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее говорил, что две страны решили синхронизировать учения с НСЯО на втором и третьем этапах. Первый этап учений белорусские и российские военные проводили раздельно.

Также Лукашенко заявил, что для того, чтобы уметь применять тактическое ядерное оружие, нужно тренироваться.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше