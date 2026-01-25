МИД РФ: Москва и Минск обсуждают совместные оборонные проекты

«Принимая во внимание внешние угрозы безопасности Союзному государству, Россия и Беларусь вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны», — сказал он в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Москва не исключает в будущем проведение с Минском учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО).
Полищук напомнил, что в 2024 году подразделения белорусских вооруженных сил уже участвовали во втором этапе учений российских нестратегических ядерных сил. В его ходе отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО.
«При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем», — заявил директор департамента.
Он уточнил, что планирование маневров, а также их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран.
Совместные маневры
Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее говорил, что две страны решили синхронизировать учения с НСЯО на втором и третьем этапах. Первый этап учений белорусские и российские военные проводили раздельно.
Также Лукашенко заявил, что для того, чтобы уметь применять тактическое ядерное оружие, нужно тренироваться.