Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания создаёт своё «ФБР»

Великобритания создаёт новое силовое ведомство — Национальную службу полиции (NPS) — для расследования тяжких преступлений. О решении, призванном модернизировать устаревшую систему, сообщила газета The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Источник: Life.ru

Новая структура, которую уже называют «британским ФБР», возьмет на себя борьбу с терроризмом, организованной преступностью и крупным мошенничеством.

«Мы создадим новую Национальную службу полиции… и будем использовать лучшие мировые кадры и новейшие технологии для преследования и задержания опасных преступников», — заявила министр.

По её словам, это позволит местной полиции сосредоточиться на борьбе с преступностью на местах.

Руководитель NPS станет самым высокопоставленным полицейским чином в стране и будет отвечать за внедрение передовых технологий, включая систему распознавания лиц, в общенациональном масштабе. Инициатива уже получила поддержку ключевых правоохранительных органов.

Как отметил генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грейм Биггар, нынешние угрозы требуют национального и международного ответа. Он поддержал создание нового органа, отметив, что существующая модель полиции создана для прошлого века и не отвечает современным вызовам. Агентство NCA, как ожидается, войдёт в состав новой службы.

Ранее в России предложили переименовать Великобританию в просто Британию, поскольку эта страна сама решила называться «великой». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что такого статуса она фактически не заслуживает.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше