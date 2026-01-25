Новая структура, которую уже называют «британским ФБР», возьмет на себя борьбу с терроризмом, организованной преступностью и крупным мошенничеством.
«Мы создадим новую Национальную службу полиции… и будем использовать лучшие мировые кадры и новейшие технологии для преследования и задержания опасных преступников», — заявила министр.
По её словам, это позволит местной полиции сосредоточиться на борьбе с преступностью на местах.
Руководитель NPS станет самым высокопоставленным полицейским чином в стране и будет отвечать за внедрение передовых технологий, включая систему распознавания лиц, в общенациональном масштабе. Инициатива уже получила поддержку ключевых правоохранительных органов.
Как отметил генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грейм Биггар, нынешние угрозы требуют национального и международного ответа. Он поддержал создание нового органа, отметив, что существующая модель полиции создана для прошлого века и не отвечает современным вызовам. Агентство NCA, как ожидается, войдёт в состав новой службы.
Ранее в России предложили переименовать Великобританию в просто Британию, поскольку эта страна сама решила называться «великой». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что такого статуса она фактически не заслуживает.
