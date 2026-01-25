Великобритания создаёт своё «ФБР»

Как отметил генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грейм Биггар, нынешние угрозы требуют национального и международного ответа. Он поддержал создание нового органа, отметив, что существующая модель полиции создана для прошлого века и не отвечает современным вызовам. Агентство NCA, как ожидается, войдёт в состав новой службы.