ВСУ собрали на Сумском направлении весь советский парк и прячут танки в засаде

Украинские войска стянули на сумское направление практически все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения.

Украинские войска стянули на сумское направление практически все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения.

Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ на этом участке, помимо массового применения беспилотников, активно используют танки, размещая их на закрытых огневых позициях — скрытых от наземного наблюдения.

Таким образом, оборона на сумском направлении, как утверждается, строится не только на дронах, но и на тактике огня из укрытий, когда бронетехника работает из заранее подготовленных точек и остается вне прямой видимости.

