Рябков: у России и США сейчас нет ситуаций, когда в посольствах не берут трубку

У России и США сейчас нет ситуаций, когда дипломаты намеренно избегают контактов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
По его словам, посольства в Вашингтоне и Москве работают в штатном режиме. Ни технических, ни каких-либо других проблем со связью между сторонами нет. Звонки принимаются, на электронные письма отвечают.
«Вообще в целом дипмиссии и в Вашингтоне, и в Москве работают ритмично. У нас не бывает ситуаций, когда мы не можем, что называется, технологически достучаться друг до друга», — сказал Сергей Рябков.
При этом он подчеркнул, что наличие контактов не означает автоматического решения всех вопросов. По его словам, по ряду важных тем содержательная реакция по-прежнему отсутствует.
Ранее Рябков заявлял, что Москва и Вашингтон постепенно возвращаются к нормальному рабочему взаимодействию. Он отмечал, что консультации по различным раздражителям проходят без широкой огласки, однако имеют практическое значение. По словам дипломата, такие контакты помогают поддерживать необходимый уровень диалога между сторонами.