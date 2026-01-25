Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: у России и США сейчас нет ситуаций, когда в посольствах не берут трубку

Рябков отметил, что Россия и США контактируют регулярно.

Источник: Комсомольская правда

У России и США сейчас нет ситуаций, когда дипломаты намеренно избегают контактов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.

По его словам, посольства в Вашингтоне и Москве работают в штатном режиме. Ни технических, ни каких-либо других проблем со связью между сторонами нет. Звонки принимаются, на электронные письма отвечают.

«Вообще в целом дипмиссии и в Вашингтоне, и в Москве работают ритмично. У нас не бывает ситуаций, когда мы не можем, что называется, технологически достучаться друг до друга», — сказал Сергей Рябков.

При этом он подчеркнул, что наличие контактов не означает автоматического решения всех вопросов. По его словам, по ряду важных тем содержательная реакция по-прежнему отсутствует.

Ранее Рябков заявлял, что Москва и Вашингтон постепенно возвращаются к нормальному рабочему взаимодействию. Он отмечал, что консультации по различным раздражителям проходят без широкой огласки, однако имеют практическое значение. По словам дипломата, такие контакты помогают поддерживать необходимый уровень диалога между сторонами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше