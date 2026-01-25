Ричмонд
-8°
снег
ВСУ стянули в Сумскую область всю оставшуюся советскую технику

На сумском направлении украинские войска сосредоточили все образцы устаревшей советской военной техники, которые удалось найти на складах на Украине. Об этом сообщает группировка войск «Север» через страницу в соцсетях «Северный ветер».

Источник: Life.ru

«Фактически ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения», — уточнили наши бойцы.

По их информации, для обороны этого участка фронта, помимо массированного использования беспилотников, ВСУ активно применяют танки, которые занимают скрытые огневые позиции, недоступные для наземного наблюдения. Эта тактика позволяет им вести огонь, оставаясь менее уязвимыми.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород оказался под самым мощным обстрелом ракетами HIMARS за всё время специальной военной операции. В результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.