Над Россией сбили 52 украинских беспилотника. Военная операция, день 1432-й

9:32 Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
9:13 ВСУ 46 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
8:40 Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщила Росавиация.
8:24 ВСУ стянули все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения на сумском направлении, сообщает РИА Новости.
8:10 Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 52 беспилотника ВСУ.
▪️18 — над территорией Брянской области,
8:00 Сегодня 1432-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.