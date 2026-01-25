Ричмонд
Над Россией сбили 52 украинских беспилотника. Военная операция, день 1432-й

Силы ПВО сбили за ночь 52 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны. Были перехвачены и уничтожены 18 БПЛА в Брянской области и 15 — в Краснодарском крае. Кроме того, девять дронов обезвредили в Ростовской области, четыре — в Орловской и по три — в Белгородской и Астраханской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:32 Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

9:13 ВСУ 46 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

8:40 Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщила Росавиация.

8:24 ВСУ стянули все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения на сумском направлении, сообщает РИА Новости.

8:10 Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 52 беспилотника ВСУ.

▪️18 — над территорией Брянской области,

▪️15 — над территорией Краснодарского края,
▪️9 — над территорией Ростовской области,
▪️4 — над территорией Орловской области,
▪️3 — над территорией Белгородской области,
▪️3 — над территорией Астраханской области.

8:00 Сегодня 1432-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

