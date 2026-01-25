Российский МИД предупредил Запад об «интервенции» из-за войск на Украине

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что вопрос о направлении войск может быть вынесен на парламентское голосование после завершения боевых действий. Такая мера, по его словам, рассматривается на случай достижения мирного соглашения и выполнения специальной декларации о подобных намерениях.