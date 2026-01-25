Российский МИД предупредил Запад об «интервенции» из-за войск на Украине

Россия считает неприемлемым размещение западных войск и военной инфраструктуры на территории Украины и предупреждает об этом страны Запада. Как заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, такие действия в Москве будут расценены как иностранная интервенция.
По его словам, речь идет не только о воинских подразделениях, но и о складах, логистических объектах и иной инфраструктуре, которую западные страны могут попытаться развернуть на украинской территории.
На этом фоне Минобороны России сообщило, что при освобождении населенного пункта Симиновка в Харьковской области часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен. В ведомстве утверждают, что среди пленных были раненые, которым оказали медицинскую помощь.
Ранее Великобритания заявила о выделении 200 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному размещению сил на Украине. Финансирование планируется проводить из основного оборонного бюджета Соединенного Королевства.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что вопрос о направлении войск может быть вынесен на парламентское голосование после завершения боевых действий. Такая мера, по его словам, рассматривается на случай достижения мирного соглашения и выполнения специальной декларации о подобных намерениях.
