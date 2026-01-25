Рябков сообщил о ритмичной работе посольств России и США

В то же время Рябков отметил, что рабочие контакты между РФ и США по раздражителям продолжают проводиться в Москве и Вашингтоне без огласки. Дипломат отметил, что информация об этих контактах не афишируется «в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки» вокруг процесса. При этом в МИД РФ находят способы уже постфактум проинформировать общественность о результатах или их отсутствии в ходе контактов.