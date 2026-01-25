Ричмонд
Рябков сообщил о ритмичной работе посольств России и США

В настоящее время между Россией и США нет ситуаций, когда в посольствах двух стран не давали бы ответов и не принимали бы звонки. Об этом 25 января сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, диппредставительства в Вашингтоне и Москве работают ритмично.

«У нас не бывает ситуаций, когда мы не можем, что называется, технологически достучаться друг до друга. Звонки принимаются, на e-mail ответы даются», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом Рябков добавил, что такая оперативная связь не компенсирует отсутствия содержательной реакции по целому ряду важных вопросов.

При этом Рябков также сообщил, что США до сих пор не направили запрос на агреман для нового посла в России. По его словам, даже зондажных контактов по этой теме между странами еще не было.

В то же время Рябков отметил, что рабочие контакты между РФ и США по раздражителям продолжают проводиться в Москве и Вашингтоне без огласки. Дипломат отметил, что информация об этих контактах не афишируется «в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки» вокруг процесса. При этом в МИД РФ находят способы уже постфактум проинформировать общественность о результатах или их отсутствии в ходе контактов.

