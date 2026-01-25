В США из-за спора о финансировании МВБ вырос риск частичного шатдауна

Очередная волна протестов началась в субботу в Миннеаполисе, штат Миннесота, после того как во время рейда против нелегальных мигрантов офицер пограничного патруля застрелил мужчину, который подошел к сотрудникам правоохранительных органов с пистолетом. В министерстве внутренней безопасности сообщили, что сотрудник применил оружие в целях самообороны, поскольку разоружить мигранта из Венесуэлы не удалось.