В США из-за спора о финансировании МВБ вырос риск частичного шатдауна

Вероятность частичного шатдауна в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.
Очередная волна протестов началась в субботу в Миннеаполисе, штат Миннесота, после того как во время рейда против нелегальных мигрантов офицер пограничного патруля застрелил мужчину, который подошел к сотрудникам правоохранительных органов с пистолетом. В министерстве внутренней безопасности сообщили, что сотрудник применил оружие в целях самообороны, поскольку разоружить мигранта из Венесуэлы не удалось.
Демократы намерены заблокировать законопроект о расходах правительства после этого инцидента. По оценке CNN, это значительно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе.
Как пояснил Шумер, демократы добиваются внесения изменений в законопроект о финансировании МВБ с тем, чтобы, по его словам, пресечь злоупотребления со стороны иммиграционной полиции ICE, однако республиканцы выступают против таких поправок.
Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для одобрения законопроекта требуется 60 голосов. Шумер заявил, что демократы в сенате проголосуют против. Республиканцам, которые занимают 53 места, необходимы голоса как минимум восьми демократов для одобрения инициативы, поскольку один из республиканцев — Рэнд Пол — намерен голосовать против.