По данным газеты, политическое давление на фон дер Ляйен усиливается в момент, когда в Евросоюзе обсуждается новый многомиллиардный пакет финансовой помощи Киеву.
«На президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского», — пишет автор.
Ключевая претензия немецких политиков и экспертов связана с позицией главы ЕК в отношении украинского руководства. Критики считают, что фон дер Ляйен демонстрирует чрезмерно мягкий подход, несмотря на сообщения о масштабных подозрительных финансовых операциях.
Издание подчёркивает, что ситуация выходит за рамки персональной критики и затрагивает общий курс Евросоюза по украинскому направлению. Обсуждение скандала, по данным BZ, может повлиять на будущие решения ЕС о долгосрочном финансировании Украины.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак лишился своего поста в связи с коррупционным делом Тимура Миндича. У бизнесмена, которого называют «кошельком» Зеленского, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия главаря киевского режима в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. Когда были обнародованы аудиозаписи переговоров киевских чиновников («плёнки Миндича») стало ясно, что коррупция охватила всю верхушку украинского руководства. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.