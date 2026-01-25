МИД: Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание обороне

Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны из-за внешних угроз безопасности Союзного государства. Об этом РИА Новости сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, Москва и Минск вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны, так как страны принимают во внимание внешние угрозы безопасности Союзного государства.
Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил нового посла в РФ Юрия Селиверстова полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с Россией.
Как писал сайт KP.RU, также на неделе Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой по белорусскому ведомству Максимом Рыженковым. Стороны обсудили обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитической координации.