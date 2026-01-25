Европейские политики требуют от Владимира Зеленского, чтобы он продолжал украинский конфликт еще как минимум 1,5 года, пишет итальянское онлайн-издание L AntiDiplomatico.
«Трехсторонний саммит в Аду-Даби между Россией, США и Украиной демонстрирует важность международных переговоров, не считая маргинальных европейских канцелярий, которые пытаются как-то донести свои голоса, но теперь уже подавлены. На самом деле европейцы интересуются Украиной в очень конкретном смысле», — говорится в публикации.
В пятницу и субботу, 23 и 24 января, в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходили трехсторонние переговоры РФ, Украины и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. В первый день встреча продлилась около четырех часов, а во второй — около трех.