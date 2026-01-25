Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ назвали ввод войск Запада на Украину интервенцией, а их солдат — законной целью

Размещение на украинской территории военных формирований, объектов и инфраструктуры западных стран является недопустимым. Оно будет расцениваться как иностранная интервенция, заявил в интервью РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Все западные военные объекты, развёрнутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей ВС РФ», — сказал дипломат.

Ранее появлялась информация, что направление европейских военных контингентов на Украину в качестве миротворцев может спровоцировать ответные действия с применением российской высокоточной артиллерийской системы «Орешник». Несмотря на то, что в странах Запада активно обсуждается возможность развёртывания войск, игнорирование позиции Москвы может привести ситуацию к тупику и эскалации.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.