Ранее появлялась информация, что направление европейских военных контингентов на Украину в качестве миротворцев может спровоцировать ответные действия с применением российской высокоточной артиллерийской системы «Орешник». Несмотря на то, что в странах Запада активно обсуждается возможность развёртывания войск, игнорирование позиции Москвы может привести ситуацию к тупику и эскалации.