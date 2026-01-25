«Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции. Таким образом, за сутки уничтожено три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи», — заявил собеседник агентства.
По информации издания, в этом районе действуют российские группировки войск «Запад» и «Север». Согласно данным Минобороны, общие потери противника за указанные сутки на этом участке составили около 325 военнослужащих, пять единиц бронетехники, 24 автомобиля, одну станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие установили полный контроль над населённым пунктом Симиновка в Харьковской области. Некоторые украинские боевики предпочли сдаться в плен, а всем раненым была оказана медицинская помощь.
