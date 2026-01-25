Новая тактика ВСУ сделала разрушенные блиндажи могилой для трёх боевых групп

По информации издания, в этом районе действуют российские группировки войск «Запад» и «Север». Согласно данным Минобороны, общие потери противника за указанные сутки на этом участке составили около 325 военнослужащих, пять единиц бронетехники, 24 автомобиля, одну станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами.