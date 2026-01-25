Ричмонд
Новая тактика ВСУ сделала разрушенные блиндажи могилой для трёх боевых групп

На Харьковском направлении российские военные уничтожили три боевые группы Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает группировка войск «Север» через страницу в соцсетях «Северный ветер».

Источник: Life.ru

«Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции. Таким образом, за сутки уничтожено три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи», — заявил собеседник агентства.

По информации издания, в этом районе действуют российские группировки войск «Запад» и «Север». Согласно данным Минобороны, общие потери противника за указанные сутки на этом участке составили около 325 военнослужащих, пять единиц бронетехники, 24 автомобиля, одну станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие установили полный контроль над населённым пунктом Симиновка в Харьковской области. Некоторые украинские боевики предпочли сдаться в плен, а всем раненым была оказана медицинская помощь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.