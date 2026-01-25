МИД не исключил учений с Белоруссией по отработке применения НСЯО

«В июне 2024 года белорусские военные участвовали во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России. В рамках этих маневров отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО. Если потребуется, подобные учения могут быть организованы и в будущем. Вопросы планирования этих маневров, их задач и используемых средств находятся в ведении министерств обороны обеих стран», — подчеркнул Полищук.