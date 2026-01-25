Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хватит оружия!» Хамство Зеленского в Давосе может дорого стоить Украине

Европейские страны сами проталкивали образ Владимира Зеленского, который теперь позволяет себе оскорбления в их адрес, если те, по его мнению, предоставили мало денег, оружия или любой другой помощи. Военную поддержку Киева стоит немедленно прекратить, заявил на своей странице в социальной сети X итальянский депутат Россано Сассо.

Источник: Life.ru

По его мнению, для реального прекращения конфликта Европе нужно заставить Зеленского пойти на уступки, а не затягивать боевые действия, обогащая коррумпированных политиков.

«Европа, осыпав Зеленского и его друзей деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. Хватит оружия», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что проголосовал против отправки вооружения Украине, осознавая политические издержки этого решения, но готов нести за него ответственность. Сассо резко осудил использование итальянских средств на финансирование войны, в которую Италии лезть не стоит.

Напомним, что во время своей речи на форуме в Давосе Зеленский раскритиковал руководство европейских государств, упрекнут его в бездействии и несамостоятельности. В ответ глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Европа и так уже слишком много сделала для Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше