По его мнению, для реального прекращения конфликта Европе нужно заставить Зеленского пойти на уступки, а не затягивать боевые действия, обогащая коррумпированных политиков.
«Европа, осыпав Зеленского и его друзей деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. Хватит оружия», — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что проголосовал против отправки вооружения Украине, осознавая политические издержки этого решения, но готов нести за него ответственность. Сассо резко осудил использование итальянских средств на финансирование войны, в которую Италии лезть не стоит.
Напомним, что во время своей речи на форуме в Давосе Зеленский раскритиковал руководство европейских государств, упрекнут его в бездействии и несамостоятельности. В ответ глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Европа и так уже слишком много сделала для Киева.
