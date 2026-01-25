Лукашенко назвал фундамент конкурентоспособности Беларуси

Лукашенко заметил, что жизнь дня сегодняшнего ставит перед учеными задачи связать вместе приоритетные направления научной деятельности и работ, связанных с искусственным интеллектом, а также продвигать междисциплинарные исследования и внедрять передовые технологии в производство.