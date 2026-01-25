Лукашенко назвал фундамент конкурентоспособности Беларуси

Президент Александр Лукашенко поздравил ученых, работников НИИ, вузов с Днем белорусской науки, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
По его словам, белорусская наука — стратегический ресурс опережающего развития, важная опора национальной экономики и общества. Профессионализм белорусских ученых помог стране достичь успехов в космосе, авиации, микроэлектронике, атомной энергетике, медицине, фармакологии, биотехнологии, умном сельском хозяйстве.
Лукашенко заметил, что жизнь дня сегодняшнего ставит перед учеными задачи связать вместе приоритетные направления научной деятельности и работ, связанных с искусственным интеллектом, а также продвигать междисциплинарные исследования и внедрять передовые технологии в производство.
«Однако главный акцент сделан на сохранении интеллектуального потенциала нации и укреплении технологического суверенитета, который в современных реалиях служит фундаментом независимости и конкурентоспособности страны», — подчеркнул Александр Лукашенко и отметил, что опыт, преемственность, ориентация на конкретный результат позволят белорусской науке достичь поставленных целей.