Административная реформа ПАС убивает села Молдовы: «Когда убираете примэрию, вы просто выключаете свет в этой части страны» — мнение

Эксперт Дмитрий Тэрэбуркэ резко раскритиковал планы власти по сокращению числа примэрий, заявив, что PAS подменяет развитие территорий механической «зачисткой». По его словам, логика реформы сводится к арифметике, а не к стратегии:
«Если в селе меньше тысячи жителей — местная власть признаётся “избыточной роскошью”».
«Когда вы убираете примэрию в селе, не предложив ему новую экономическую функцию, вы не экономите бюджет. Вы просто выключаете свет в этой части страны».
Тэрэбуркэ предупреждает о политических и юридических рисках. Он называет реформу попыткой создать «внутренний фронтир», где «центр хочет контролировать не людей, а потоки», заменив живую систему управления «предсказуемой сеткой».
Подводя итог, эксперт делает жёсткий вывод:
«Когда дороги тают, а примэрии закрываются, мы получаем управляемую пустоту. Это идеальная модель для отчётов, но катастрофа для страны».
