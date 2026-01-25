Ричмонд
Административная реформа ПАС убивает села Молдовы: «Когда убираете примэрию, вы просто выключаете свет в этой части страны» — мнение

Если в селе меньше тысячи жителей — местная власть признаётся «избыточной роскошью».

Источник: Комсомольская правда

Эксперт Дмитрий Тэрэбуркэ резко раскритиковал планы власти по сокращению числа примэрий, заявив, что PAS подменяет развитие территорий механической «зачисткой». По его словам, логика реформы сводится к арифметике, а не к стратегии:

«Если в селе меньше тысячи жителей — местная власть признаётся “избыточной роскошью”».

«Когда вы убираете примэрию в селе, не предложив ему новую экономическую функцию, вы не экономите бюджет. Вы просто выключаете свет в этой части страны».

Тэрэбуркэ предупреждает о политических и юридических рисках. Он называет реформу попыткой создать «внутренний фронтир», где «центр хочет контролировать не людей, а потоки», заменив живую систему управления «предсказуемой сеткой».

Подводя итог, эксперт делает жёсткий вывод:

«Когда дороги тают, а примэрии закрываются, мы получаем управляемую пустоту. Это идеальная модель для отчётов, но катастрофа для страны».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

