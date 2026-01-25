Ричмонд
Президент Румынии не поддержал гипотетический референдум об объединении с Молдовой

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Президент Румынии Никушор Дан не поддержал идею гипотетического референдума об объединении Молдовы с Румынией, соответствующее заявление президента цитируют румынские СМИ.

Источник: AP Photo / Andreea Alexandru

По словам Дана, такой шаг не требуется до тех пор, «пока в молдавском обществе нет четко выраженной поддержки этого курса».

Румынский лидер подчеркнул, что вопрос объединения относится к исключительной компетенции молдавских граждан, тогда как Бухарест сейчас сосредоточен на поддержке европейской интеграции республики.

«Румыния имеет обязательство поддерживать Молдавию в ее европейском пути, это цель. В случае изменения общественного мнения в Молдавии позиция Румынии будет скорректирована, если в какой-то момент мнение будет иным, мы будем действовать соответственно», — цитирует Дана пресса.

Ранее президент Молдовы Майя Санду в интервью британским СМИ заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию «сложной международной обстановкой и трудностями».

