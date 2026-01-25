В США допустили скорую встречу Путина и Зеленского после переговоров в ОАЭ

Американский портал Axios сообщил, что прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры формируют условия для возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в ближайшей перспективе.
По данным издания, один из представителей американской стороны заявил, что участники процесса считают реальной встречу сторон.
«Считаем, что до этого осталось недалеко. Если продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента», — передет Axios слова американского функционера.
Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах завершились двухдневные закрытые переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Обсуждение было посвящено нерешенным аспектам мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков. В переговорах также участвовал генерал-лейтенант Александр Зорин, представлявший сторону по линии обмена пленными.
Ожидается, что официальные представители России, США и Украины позднее озвучат итоги завершившегося раунда.