«Северяне» стёрли в пыль площадку для запусков дронов ВСУ под Черниговом

Российские военные уничтожили площадку для запусков дальних ударных беспилотников ВСУ в сторону России, база находилась в Черниговской области. Также ликвидированы вражеские расчёты, облсуживавшие БПЛА. Об этом сообщают авторы проекта «Северный ветер» со ссылкой на сводки с фронта, где дислоцируется группировка «Север» ВС РФ.

Источник: Life.ru

«Комплексным огневым поражением уничтожена площадка запуска и пункты дислокации расчетов дальних ударных БПЛА из состава 433-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ. Оттуда противник наносил удары по территории России», — говорится в тексте.

Также сообщалось, что в зоне проведения спецоперации группировка войск «Запад» за минувшие сутки нанесла значительный урон беспилотной авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению, сделанному начальником пресс-центра группировки Иваном Бигмой, уничтожены 42 тяжёлых боевых квадрокоптера и 10 беспилотников самолётного типа, а также 44 пункта управления БПЛА.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

