«Комплексным огневым поражением уничтожена площадка запуска и пункты дислокации расчетов дальних ударных БПЛА из состава 433-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ. Оттуда противник наносил удары по территории России», — говорится в тексте.
Также сообщалось, что в зоне проведения спецоперации группировка войск «Запад» за минувшие сутки нанесла значительный урон беспилотной авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению, сделанному начальником пресс-центра группировки Иваном Бигмой, уничтожены 42 тяжёлых боевых квадрокоптера и 10 беспилотников самолётного типа, а также 44 пункта управления БПЛА.
