Великобритания решила создать собственную версию ФБР

Правительство Великобритании объявило о создании Национальной полицейской службы, которую в Лондоне называют «британским ФБР». Как сообщает Reuters, новое ведомство объединит функции Национального агентства по борьбе с преступностью, а также ряда структур национального уровня, включая подразделения по борьбе с терроризмом и дорожную полицию.