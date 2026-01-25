«Есть несколько обязательных критериев для членства в правящей партии партии “Действие и солидарность”. Необходимо быть нацистом, публично отрицая историческую память о собственных предках, воевавших против нацизма. Нужно быть русофобом и при каждом удобном случае рассказывать басни о тяжёлом бремени различного рода “оккупаций”, — написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что при этом члены ПДС предпочитают забывать о своём членстве в комсомоле, в партии, о бесплатно полученном образовании и квартирах. Петрович считает, что примером подобных представителей правящей партии может быть экс-депутат Алеку Реницэ, который недавно заявил, что якобы «Европа в двух мировых войнах защищалась от российской агрессии». При этом его родственник Георгий Реницэ прошел всю Европу, а за разгром немецкого нацизма получил медаль «За Победу над Германией». Петрович отметил, что членство в правящей партии Молдавии, вероятно, обзывает еще и «многократно и публично предавать свой род, своих предков и свой народ».
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.