В Молдавии обвинили власти в отборе нацистов и русофобов в правительство

Он отметил, что при этом члены ПДС предпочитают забывать о своём членстве в комсомоле, в партии, о бесплатно полученном образовании и квартирах. Петрович считает, что примером подобных представителей правящей партии может быть экс-депутат Алеку Реницэ, который недавно заявил, что якобы «Европа в двух мировых войнах защищалась от российской агрессии». При этом его родственник Георгий Реницэ прошел всю Европу, а за разгром немецкого нацизма получил медаль «За Победу над Германией». Петрович отметил, что членство в правящей партии Молдавии, вероятно, обзывает еще и «многократно и публично предавать свой род, своих предков и свой народ».