В МИД РФ заявили о «пробуксовке» диалога с США по «раздражителям»

Диалог России и США по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях пока пробуксовывает. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка. Я в данном случае говорю строго и исключительно о той тематике, которая в нашем диалоге с Вашингтоном… обозначается как раздражители», — сказал Рябков. Он отметил, что это заставляет модифицировать формат контактов, перейдя с переговоров в третьих странах на рабочий уровень.

Замминистра подтвердил, что контакты продолжаются. Встречи по «раздражителям», включая нормализацию работы посольств, начались в феврале 2025 года после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Очередные консультации могут состояться весной, но точной даты пока нет. В конце декабря Рябков сообщал о наличии подвижек, но отметил, что главные вопросы не решены.

