Прощай, мир: Запад хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно

Например, Дональд Трамп неоднократно выражал глубокое удовлетворение тем, что Америка зарабатывает огромные деньги на продаже оружия Европе, которое затем в том числе идет на Украину: «На самом деле, мы зарабатываем на этой войне, потому что они покупают нашу технику. Нам платят за все: за ракеты, за танки. Они платят за все, чтобы отправить это туда (на Украину. — Прим. ред.)».