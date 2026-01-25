Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании Фредериксен по теме Гренландии

Президент США Дональд Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии в прошлом году.

Источник: Reuters

«Трамп 7 января 2025 года… впервые заявил, что не исключает применения военной силы для получения Гренландии… На следующей неделе у Фредериксен состоялся бурный телефонный разговор с Трампом. Он отчитывал её в течение 45 минут», — пишет New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США получат всё желаемое от Гренландии.

В Politico отмечали, что власти Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше