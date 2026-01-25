NYT: Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании Фредериксен по теме Гренландии

«Трамп 7 января 2025 года… впервые заявил, что не исключает применения военной силы для получения Гренландии… На следующей неделе у Фредериксен состоялся бурный телефонный разговор с Трампом. Он отчитывал её в течение 45 минут», — пишет New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США получат всё желаемое от Гренландии.
В Politico отмечали, что власти Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США.
