Литва не восстановила оформление грузовиков на границе

В субботу литовская сторона сообщила о приостановке оформления, так как в таможенных информационных системах произошел сбой. Работа должна была возобновиться 24 января в 20:00.
При этом оформление легковых автомобилей и автобусов продолжалось в обычном режиме.
«Литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими “Каменный Лог” и “Бенякони”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В ГТК отметили, что, помимо приостановки пропуска на пункте пропуска «Мядининкай», что на пункте пропуска «Бенякони» также не было принято ни одного авто с 15:00 субботы.
«В электронной очереди на выезд сейчас зарегистрировано 45 транспортных средств», — добавили в таможенном органе.
Из пункта пропуска «Мядининкай» транспорт принимают частично, оформление проходит вручную. За сутки с 24 по 25 января пункт пропуска пересекли 40 фур, большая часть которых — пустые.
«Выезда из Беларуси ожидает 140 транспортных средств», — сообщает комитет.
По информации ведомства, литовская сторона планирует восстановить работу в полном объеме к 12:00.