Литва не восстановила оформление грузовиков на границе

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Более 180 фур ожидают оформления на литовских пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», об этом свидетельствуют данные ГТК Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В субботу литовская сторона сообщила о приостановке оформления, так как в таможенных информационных системах произошел сбой. Работа должна была возобновиться 24 января в 20:00.

При этом оформление легковых автомобилей и автобусов продолжалось в обычном режиме.

«Литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими “Каменный Лог” и “Бенякони”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В ГТК отметили, что, помимо приостановки пропуска на пункте пропуска «Мядининкай», что на пункте пропуска «Бенякони» также не было принято ни одного авто с 15:00 субботы.

«В электронной очереди на выезд сейчас зарегистрировано 45 транспортных средств», — добавили в таможенном органе.

Из пункта пропуска «Мядининкай» транспорт принимают частично, оформление проходит вручную. За сутки с 24 по 25 января пункт пропуска пересекли 40 фур, большая часть которых — пустые.

«Выезда из Беларуси ожидает 140 транспортных средств», — сообщает комитет.

По информации ведомства, литовская сторона планирует восстановить работу в полном объеме к 12:00.