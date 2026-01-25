Песков назвал принцип «мир через силу» Трампа «нагибанием через колено»

Политики Европы не могут противостоять напористости президента США Дональда Трампа, опирающегося на принципы «сурового, беспощадного бизнеса», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью репортеру Павлу Зарубину.
«Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение “нагибать через колено”. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам», — добавил Песков.
Человечество сейчас живет в мире, который драматически изменился и продолжает траекторию перемен, уверен Песков. Песков также прокомментировал публикацию Трампом переписок с европейскими политиками.
«Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. Но когда Макрон публиковал переписку с [президентом России Владимиром] Путиным, никто на дыбы не вставал», — сказал он. По мнению Пескова, «все эти изменения — производная от двойных стандартов и лицемерия, которые доминировали в Европе на протяжении многих и многих десятилетий».
Трамп 20 января на фоне претензий США на Гренландию опубликовал сообщения, полученные от Макрона и Рютте. Переписку с американским президентом также вел премьер Норвегии Йонас Гар Стёре.
В сообщениях, которые опубликовал Трамп, политики использовали неформальную лексику и прибегали к похвалам и мягким обращениям. Макрон, в частности, употреблял фразы «мой друг», «мы можем совершить великие дела», «я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией» и «давай попробуем построить что-то великое», говоря как об острове, так и о ситуации на Ближнем Востоке.
Рютте же написал Трампу «господин президент, дорогой Дональд» и похвалил действия американского президента в Сирии. «Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полон решимости найти пути продвижения в проблеме Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», — говорилось в сообщении Рютте.