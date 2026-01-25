Песков назвал принцип «мир через силу» Трампа «нагибанием через колено»

«Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение “нагибать через колено”. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам», — добавил Песков.