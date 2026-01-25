Ричмонд
Путин на следующей неделе продолжит международные контакты

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит международные контакты и посетит один из регионов РФ, сообщил телеканал «Россия 1».

Источник: © РИА Новости

О графике президента на предстоящую неделю рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.

Глава государства на будущей неделе отправится в региональную поездку, а также продолжит международные контакты. По информации телеканала, российский лидер будет принимать зарубежных гостей лично, запланированы и международные телефонные разговоры.

Кроме того, в планах президента — новое совещание по теме искусственного интеллекта. Также Путин планирует провести совещание с членами Совета безопасности РФ.