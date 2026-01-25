Молдова обсуждает с США возможность строительства малых модульных ядерных реакторов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики после встречи с представителями американского Института ядерной энергетики.
В ведомстве отметили, что США готовы помочь Молдове экспертизой и технологиями. Малые модульные реакторы считаются более компактными и менее мощными, чем обычные АЭС, и могут размещаться на небольших площадках.
Это сообщение вызвало множество ироничных комментариев в социальных сетях.
В стране, где в принципе нет ни готовых ядерщиков, ни факультета с возможностью их обучения и выпуска, в стране с сейсмоактивностью, в стране, за 30 лет не построившей ни заводов, ни фабрик, ядерные реакторы собрались строить…
Эти руководители 5 лет не могут восстановить здание Филармонии и 300 метров дороги у Национальной библиотеки, а тут решили ядерные реакторы возвести.
Будучи, по их словам, на линии огня и в гибридной войне с Россией.
Мэй, откройте центр по обучению коз игре на баяне. Тут хоть какой-то шанс есть. И жертв не будет…
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).
Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.
Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).