Молдова замахнулась на ядерные реакторы: Без денег, без специалистов, в сейсмозоне — проще козу на баяне научить играть

Они 5 лет не могут восстановить здание Филармонии и 300 метров дороги у Национальной библиотеки, а тут решили ядерные реакторы возвести.

Источник: Комсомольская правда

Молдова обсуждает с США возможность строительства малых модульных ядерных реакторов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики после встречи с представителями американского Института ядерной энергетики.

В ведомстве отметили, что США готовы помочь Молдове экспертизой и технологиями. Малые модульные реакторы считаются более компактными и менее мощными, чем обычные АЭС, и могут размещаться на небольших площадках.

Это сообщение вызвало множество ироничных комментариев в социальных сетях.

В стране, где в принципе нет ни готовых ядерщиков, ни факультета с возможностью их обучения и выпуска, в стране с сейсмоактивностью, в стране, за 30 лет не построившей ни заводов, ни фабрик, ядерные реакторы собрались строить…

Эти руководители 5 лет не могут восстановить здание Филармонии и 300 метров дороги у Национальной библиотеки, а тут решили ядерные реакторы возвести.

Будучи, по их словам, на линии огня и в гибридной войне с Россией.

Мэй, откройте центр по обучению коз игре на баяне. Тут хоть какой-то шанс есть. И жертв не будет…

