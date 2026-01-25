Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США спешат в процессе украинского урегулирования, заявил Песков

Песков: США как посредники спешат в процессе украинского урегулирования.

Источник: © РИА Новости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. США как посредники в процессе украинского урегулирования гонят по времени и спешат, их можно понять, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», — сказал Песков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше