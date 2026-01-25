США спешат в процессе украинского урегулирования, заявил Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. США как посредники в процессе украинского урегулирования гонят по времени и спешат, их можно понять, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», — сказал Песков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.
