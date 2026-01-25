Песков объяснил позднюю встречу Путина с Уиткоффом

На следующий день в Абу-Даби начались переговоры трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. Переговоры прошли 23 и 24 января. Стив Уиткофф подтвердил, что следующий раунд встреч состоится на следующей неделе. Один из собеседников Axios считает, что «мы очень близки к встрече» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.