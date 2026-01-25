Муравский — о выходе Молдовы из СНГ: попытка властей угодить политике лидеров ЕС

«Нужно прекрасно понимать: при всем желании нынешней власти любой ценой максимально разорвать все связи с Российской Федерацией, СНГ — это все-таки не только Россия. Значительная часть наших экономических и других отношений строится с такими странами СНГ, как Беларусь, Казахстан и другими. Беларусь, кстати, является своеобразными “воротами” для молдавской продукции, которая через нее попадает на российский рынок. Это ни для кого не секрет», — заявил Муравский.