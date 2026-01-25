Муравский — о выходе Молдовы из СНГ: попытка властей угодить политике лидеров ЕС

Он отметил, что выход из международных организаций является сложной и комплексной процедурой.
«Данное решение носит явно политический характер — это очередная попытка властей Молдавии угодить политике лидеров Европейского союза. Однако никакой реальной пользы для Молдавии на данный момент оно не принесет», — подчеркнул Муравский.
Он назвал данное решение руководства страны несвоевременным, поскольку даже тот факт, что за последние годы объем экономических отношений Молдовы со странами СНГ, и в первую очередь с Россией, сократился, не означает, что пришло время разрывать связи.
«Нужно прекрасно понимать: при всем желании нынешней власти любой ценой максимально разорвать все связи с Российской Федерацией, СНГ — это все-таки не только Россия. Значительная часть наших экономических и других отношений строится с такими странами СНГ, как Беларусь, Казахстан и другими. Беларусь, кстати, является своеобразными “воротами” для молдавской продукции, которая через нее попадает на российский рынок. Это ни для кого не секрет», — заявил Муравский.
Напомним, 19 января глава МИД Молдовы вице-премьер Михаил Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации трех основополагающих соглашений: Устава СНГ, подписанного в Минске 22 января 1993 года, соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и приложения к этому соглашению от 22 декабря 1991 года. По словам министра, Молдова фактически уже не участвует в работе организации, а нынешние шаги завершат процесс выхода в правовом поле.