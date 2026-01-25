WP рассказала, как единственный конкурент Си в армии стал угрозой

Расследование в отношении 75-летнего заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся может привести к его отставке. Если она случится, это ознаменует одну из крупнейших кадровых перестановок в вооруженных силах страны со времен разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, пишет The Washington Post.