WP рассказала, как единственный конкурент Си в армии стал угрозой

Расследование в отношении 75-летнего заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся может привести к его отставке. Если она случится, это ознаменует одну из крупнейших кадровых перестановок в вооруженных силах страны со времен разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что формулировка о начале расследования «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона» в Китае обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов.
По данным WP, Чжан знал китайского лидера Си Цзиньпина с детства, и многие не ожидали, что он попадет под чистки.
Директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь в разговоре с журналистами связала отстранение Чжана со стремлением Си обеспечить полный контроль над страной.
«Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», — сказала она.
WP отмечает, что должность Чжана совмещала в себе элементы нескольких высокопоставленных военных постов, включая министра обороны. Аналитики считают, что в результате предыдущих чисток в армии в руках Чжана было сосредоточено очень много власти.
«Я не думаю, что Си Цзиньпин чувствовал себя комфортно с тем объемом власти, который Чжан Юся накопил в этом процессе. И, возможно, Чжан внутри системы был не совсем почтительным», — сказал WP бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер.
The Financial Times отмечает, что отстранение Чжана и другого высокопоставленного военного чиновника, начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли, сокращает ЦВС до минимального состава за годы его существования. Его единственными членами остаются сам Си и Чжан Шэнминь. Последний руководит военным антикоррупционным надзорным органом. До замглавы Центрального военного совета его повысили в октябре 2025 года.
Деннис Уайлдер в разговоре с FT назвал отстранение Чжана и Лю «самым поразительным событием в китайской политике со времен раннего этапа восхождения Си к власти, когда он чистил корпус генералов от тех, кого опасался как возможных противников».
Внештатный стипендиат Vasey Fellowship аналитического центра Pacific Forum Тристан Тан считает, что расследование может отражать обеспокоенность Си медленными темпами наращивания военных возможностей КНР и неэффективным использованием оборонных ресурсов, пишет FT.
«Коррупция может всплыть в ходе расследований, но ключевыми проблемами, по-видимому, являются недоработки и неспособность обеспечить убедительную боевую готовность», — сказал он.
О расследовании в отношении Чжана и Лю стало известно накануне. В целом за минувший 2025 год антикоррупционные органы в Китае привлекли к ответственности 983 тыс. человек, 69 из которых занимали различные должности в министерствах и местных органах власти.