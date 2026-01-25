Песков: «бедное поколение» европейских политиков не способно противостоять Трампу

«То есть все эти изменения — это производная, наверное, от тех двойных стандартов, от того лицемерия, которое доминировало в Европе на протяжении многих-многих десятилетий. И производная, к сожалению, “бедного поколения” политиков, которые сейчас у власти в Европе», — сказал Песков в комментарии для телеканала Россия 1.
Он обратил внимание на то, что мир сегодня продолжает меняться несмотря на и без того уже «драматические изменения», которые в частности отражаются в действиях и реакциях европейских стран. В качестве примера он упомянул резкую реакцию еврочиновников на публикацию президентом США Дональдом Трампом фрагмента своей переписки с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Вы знаете, очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном, Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал», — напомнил пресс-секретарь президента РФ.
По мнению Пескова, Трамп является опытным политиком, который отстаивает в первую очередь интересы своей страны и базирует свои подходы преимущественно на принципах сурового и беспощадного бизнеса. Однако методы, которые Трамп применяет, «не совсем корреспондируют» с подходами России о многополярном мире.
«Трамп все-таки является сторонником решения всего “через колено” по-русски. Он говорит, что решение через силу, но по-нашему это решение — “нагибать через колено”. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам», — подчеркнул Песков.