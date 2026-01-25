Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили в Индии

В фокусе внимания участников трехдневного крупного международного мероприятия, прошедшего Нью-Дели, находились вопросы демократии и управления выборами.
Около 1 000 национальных и международных делегатов, включая представителей органов управления выборами 42 стран рассмотрели глобальные вызовы, связанные с управлением избирательными процессами, сформулировали общие подходы к разработке модельных стандартов и внедрению передовых практик.
В ходе сессии, посвященной вопросам интегрированных технологических платформ для управления выборам, представители ЦИК Узбекистана рассказали о цифровой трансформации избирательной системы республики, ключевым элементом которой является платформа «E-saylov».
Как отмечалось, «E-saylov» — не просто база данных, а целостная цифровая экосистема, которая объединяет ЦИК, политические партии, кандидатов, наблюдателей и СМИ, обеспечивая легитимный и прозрачный обмен информацией на всех этапах избирательного цикла.
Речь шла об этапах развития системы: от пилотного проекта в 2017 -ом до создания Единого электронного списка избирателей и принятия необходимых законодательных поправок в 2023—2024 годах, которые создали правовую основу для полномасштабного внедрения цифровых инноваций.
«Представленный опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса и внедрению платформы “E-saylov” вызвал живой интерес у участников и получил высокую оценку международных экспертов», — говорится в сообщении.