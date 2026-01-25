Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили в Индии

Как отмечалось, «E-saylov» — не просто база данных, а целостная цифровая экосистема, которая объединяет ЦИК, политические партии, кандидатов, наблюдателей и СМИ, обеспечивая легитимный и прозрачный обмен информацией на всех этапах избирательного цикла.