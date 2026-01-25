Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата

«Происходит вакханалия — нападение на закон об особом статусе автономии, нападение на Гагаузию, отмена выборов Народного собрания — эта ситуация привела к тому, что нам нужно открыто поговорить о проблемах. Между Комратом и Кишиневом есть разрыв, виноват в этом не Комрат», — заявил с импровизированной сцены один из организаторов, общественный деятель Михаил Влах.