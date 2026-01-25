Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата

«Происходит вакханалия — нападение на закон об особом статусе автономии, нападение на Гагаузию, отмена выборов Народного собрания — эта ситуация привела к тому, что нам нужно открыто поговорить о проблемах. Между Комратом и Кишиневом есть разрыв, виноват в этом не Комрат», — заявил с импровизированной сцены один из организаторов, общественный деятель Михаил Влах.
По его словам, власти пытаются разделить народ, чтобы население не обращало внимание на реальные проблемы. Влах признал, что многие боятся выходить на митинги, однако это не повод не выражать несогласие с попытками узурпировать власть, считает он.
Начиналось мероприятие с чтения молитвы «Отче наш». Протестующие принесли флаги Молдавии и Гагаузии и исполнили их гимны, а также развернули большой флаг автономии.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию «Шор», которую центральные власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Молдавии Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, а 5 августа Гугул осудили на семь лет лишения свободы.
Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия. Молдавское же руководство следует курсу на евроинтеграцию.