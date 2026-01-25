В Белоруссии проверят уровень физической подготовки солдат

Внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента страны Александра Лукашенко. В пятницу, в частности, была начата проверка дислоцированной в Витебской области 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
«В рамках проводимой проверки боевой готовности вооруженных сил государственным секретариатом совета безопасности Республики Беларусь оценивается в том числе уровень физической подготовки личного состава отдельного механизированного батальона. Сегодня гвардейцы проверяемого подразделения выполняют подтягивания на перекладине», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что данный этап проверки позволяет объективно оценить физическую выносливость и готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению.
В сообщении приводится комментарий заместителя начальника управления военной безопасности государственного секретариата совета безопасности Белоруссии Сергея Брезинского о проводимых контрольных занятиях по физической подготовке.
«В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь на контрольные занятия вынесены два норматива: на силу — подтягивания на перекладине и на выносливость — марш-бросок в составе подразделения на 5 километров», — сказал он.
Брезинский пояснил, что главная цель контрольных занятий — оценить уровень физической подготовленности военнослужащих отдельной механизированной бригады. «На занятия привлекается 100% личного состава. Главнокомандующим вооруженными силами, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, уделяется особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности вооруженных сил в условиях напряженности. Именно поэтому выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке», — подчеркнул он.
«Сегодня мы принимаем подтягивание на перекладине. Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены. Уровень силы личного состава находится в достойном состоянии», — добавил заместителя начальника управления.
Лукашенко ранее рассказывал, что нужно сделать для того, чтобы мужчины не боялись идти служить в армию, предложив, в частности, поменять систему подготовки. Он призвал вместо «дикой строевой подготовки» подтянуть физическую подготовку, огневую и тактическую подготовку. Лукашенко подчеркнул, что делать это нужно «без муштры, без издевательства, без дедовщины». Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в 2024 году заявил, что в белорусской армии серьезно пересмотрена подготовка личного состава.