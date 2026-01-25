В Белоруссии проверят уровень физической подготовки солдат

Лукашенко ранее рассказывал, что нужно сделать для того, чтобы мужчины не боялись идти служить в армию, предложив, в частности, поменять систему подготовки. Он призвал вместо «дикой строевой подготовки» подтянуть физическую подготовку, огневую и тактическую подготовку. Лукашенко подчеркнул, что делать это нужно «без муштры, без издевательства, без дедовщины». Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в 2024 году заявил, что в белорусской армии серьезно пересмотрена подготовка личного состава.