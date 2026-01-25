Украина получила дроны, способные бить на 500 км

На сегодняшний день самым дальнобойным оружием, которое Украина получила от западных союзников, являются ракеты ATACMS и Storm Shadow с дальностью до 300 км, Taurus — более 500 км, а еще БПЛА Tekever AR3, способные бить на 1 тыс. км. Кроме того, в 2025 году президент Владимир Зеленский говорил, что у Украины есть дальнобойная крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3 тыс. км.