Рябков подтвердил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — отметил дипломат, комментируя слова президента России Владимира Путина, который по итогам встречи предложил провести следующую в Москве.
При этом Рябков добавил, что никакого практического развития эта идея с тех пор не получила.
«Как и в отношении других, извините, площадок для контакта президентов России и США наша позиция железная: вначале — содержательная сторона, потом — договоренность по месту проведения», — указал замглавы МИД РФ.
Полный текст будет опубликован позднее.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше