Рябков подтвердил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Reuters

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — отметил дипломат, комментируя слова президента России Владимира Путина, который по итогам встречи предложил провести следующую в Москве.

При этом Рябков добавил, что никакого практического развития эта идея с тех пор не получила.

«Как и в отношении других, извините, площадок для контакта президентов России и США наша позиция железная: вначале — содержательная сторона, потом — договоренность по месту проведения», — указал замглавы МИД РФ.

Полный текст будет опубликован позднее.

