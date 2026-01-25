Депутат ПМР обратил внимание на то, что Санду не только каждый день нападает в своих речах на Россию, но и фактически исключила США из числа стратегических партнёров Молдавии. По его словам, видимо расчет молдавского руководства сейчас сводится к тому, что Кишинев вместе с Румынией и ЕС рассчитывают удушить Приднестровье без переговорного процесса.